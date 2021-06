La Galaxy Watch avec la plateforme de Samsung et Google

Au mois de mai dernier, Google et Samsung ont annoncé une collaboration autour d'une nouvelle plateforme unifiée pour les montres connectées et wearables. Une fusion entre Wear OS de Google et Tizen OS de Samsung.

Le groupe coréen confirme que sa prochaine Galaxy Watch sera la première montre connectée à tirer parti de la nouvelle plateforme. C'est notamment la promesse d'une meilleure réactivité, une plus grande autonomie de batterie et tout un ensemble d'applications.

Il y aura bien évidemment les applications et services Google, en plus des applications en s'appuyant sur le vaste écosystème de développeurs Android via le Google Play Store. Samsung mettra en outre à disposition des développeurs Android son outil de création de cadrans.

La collaboration entre Google et Samsung doit se retrouver au niveau d'une plateforme de santé et bien-être plus cohérente et précise avec les capteurs et les applications dédiées. L'expertise de Fitbit - dans le giron de Google - va jouer. Grâce aux accords de Samsung, le support de l'eSIM prendra en outre de l'ampleur avec davantage d'opérateurs impliqués dans le monde entier.

La nouvelle Galaxy Watch n'est pas encore présentée, mais Samsung donne tout de même un aperçu de l'interface utilisateur One UI Watch. L'accent est mis sur l'installation des applications compatibles sur smartphone et leur téléchargement automatique sur la montre connectée.

La disposition du menu des paramètres sur la montre est plus fidèle aux paramètres du smartphone. La personnalisation d'une information sur smartphone est synchronisée directement. Pour des appels ou messages bloqués, One UI synchronisera la liste bloquée sur le smartphone Galaxy.

Samsung rappelle par ailleurs que pour les produits existants basés sur Tizen OS, le support logiciel d'au moins trois ans après lancement reste d'actualité.