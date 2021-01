Samsung Galaxy Watch 4 : la montre connectée avec mesure de glycémie ?

Cardiofréquencemètre optique et mesure de la SpO2 devenant des fonctions standard des montres connectées, la Galaxy Watch 4 pourrait se tourner désormais vers la mesure de la glycémie dans le sang, mais sans piqûre.

De plus en plus, les wearables deviennent des outils de suivi de paramètres physiologiques et peuvent contribuer à détecter des anomalies grâce à des mesures quotidiennes régulières, voire en continu.

Les cardiofréquencemètres optiques sont maintenant un passage obligé pour les montres et bracelets connectés et la mesure d'oxymétrie de pouls SpO2 n'est plus rare.

Pour se distinguer, les montres connectées premium doivent trouver de nouvelles fonctions. Il se murmure ainsi que la prochaine Galaxy Watch 4 de Samsung proposera un fonction de mesure de la glycémie.

Galaxy Watch 3

Selon la publication coréenne ET News, cela passera par un capteur optique et ne nécessitera donc pas de piqûre comme sur les lecteurs de glycémie traditionnels, mais sans doute au prix d'une précision moindre.

La fonctionnalité est vue comme un moyen d'adapter ses habitudes alimentaires et peut concerner une large population atteinte de diabète et désireuse de suivre ses variations de glycémie.

Cette rumeur fait écho à celle voulant qu'Apple propose aussi une fonction de suivi de la glycémie sur la prochaine génération de montre connectée Apple Watch.