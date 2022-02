La Galaxy Watch4, le souris MX Anywhere 2S et le casque Sennheiser HD 250BT en promotion mais aussi ...

Aujourd'hui, on met en avant la montre connectée Samsung Galaxy Watch4, la souris Logitech MX Anywhere 2S, le casque Sennheiser HD 250BT, la TV TCL 50C725 et le clavier Logitech G915 TKL.

Commençons avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic qui est dotée d'un écran SuperAMOLED de 1,40" avec une définition de 450 x 450 px et equipée d'une protection Gorilla Glass DX+. Elle est pourvue d'une lunette rotative qui facilite la navigation sur la montre.

Au niveau des fonctionnalités de santé, elle intègre un podomètre, un cardiofréquencemètre, un capteur SpO2, un électrocardiogramme et un capteur d'impédance. Elle profite aussi du GPS. Au niveau de l'autonomie, elle possède une batterie de 361 mAh qui permet de tenir plus de 24 heures avec une utilisation soutenue avec moins de deux heures pour se recharger.

Sur Amazon, la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic est au prix de 229 € en activant le coupon de 20 €, avec l'ODR de 50 € et la livraison gratuite.



Passons à la souris MX Anywhere 2S qui voit son prix chuter de 44 % sur Amazon.

Elle est dotée d'un capteur de Haute Précision Darkfield qui fonctionne sur toutes les surfaces avec une haute précision atteignant les 4000 PPP. La souris est de type sans fil dont 3 minutes de charge suffisent pour une journée d'utilisation. On peut contrôler trois ordinateurs différents grâce à la technologie Flow. Pour finir, elle est pourvue de 7 boutons personnalisables.

La souris MX Anywhere 2S est au prix de 50 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Continuons avec la TV TCL 50C725 qui profite d'une belle réduction chez Rakuten.

Elle est dotée d'une dalle QLED de 50" avec une résolution de 3840 x 2160 px avec la présence d'un rétroéclairage LED. Elle est compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG10. On note aussi la présence de trois ports HDMI et de deux ports USB. Pour finir, elle tourne sous Android OS 9.0 pour permettre de profiter de Netflix, Prime Video, YouTube, etc.

La TV TCL 50C725 est au prix réduit de 485 € avec le code RAKUTEN15 et la livraison gratuite.



Passons au casque Sennheiser HD 250BT qui profite des soldes avec une belle baisse de prix.

Il est de type supra-aural et sans-fil. Son poids est de 125 g. Il est compatible avec le Bluetooth 5.0. Il prend en charge les codecs Bluetooth SBC, AAC, aptX et aptX Low Latency. Pour finir, il est doté d'une batterie qui assure jusqu'à 25 heures d'autonomie et il se recharge via son câble USB-C.

Sur materiel.net, le casque sans fil Sennheiser HD 250BT est au prix de 40 € au lieu de 70 €.



Finissons avec le clavier Logitech G915 TKL qui bénéficie d'une belle réduction chez Amazon.

Il est doté de switchs ultra plat GL Clicky avec un éclairage RVB et avec un temps de réponse 1 ms grâce à la technologie Lightspeed Pro-Grade. Sa conception ultra compacte permet de l'emporter partout. De plus, il a besoin de trois heures pour être rechargé totalement et pour pouvoir profiter de 40 heures de jeu.

Sur Amazon, le clavier Logitech G915 TKL est au prix de 189 € au lieu de 229 € avec la livraison gratuite.



