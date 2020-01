Samsung Galaxy Z Flip : deux fois moins cher que le Galaxy Fold ?

Après le Galaxy Fold, premier smartphone pliable proposé à plus de 2000 dollars du fait de son volume de production limité, Samsung s'apprête à dévoiler un Galaxy Z Flip toujours avec affichage pliable mais cette fois au format clapet.

Sous Snapdragon 855 et uniquement compatible 4G, il devrait être proposé à un tarif plus modéré. Selon le média coréen iNews24, le nouveau smartphone devrait être proposé à un prix compris entre 1 et 1,5 million de wons, soit environ 775 € et 1160 €.

Cette stratégie de ne pas y intégrer les derniers composants mobiles devrait donc contribuer à en abaisser significativement le prix, tout en restant dans une grille de haut de gamme, nouveauté oblige.

Il reste à voir s'il profitera des correctifs apportés aux défauts de jeunesse du Galaxy Fold et s'il sera bien doté de verre UTG (Ultra Thin Glass) à la place du susbstrat plastique recouvrant l'affichage souple, trop facilement rayable.