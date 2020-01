Le Galaxy Fold 2 avec écran pliable serait le Galaxy Bloom

Le prochain smartphone pliable de Samsung attendu en février serait le Galaxy Bloom, et non le Galaxy Fold 2.

Après le Galaxy Fold lancé en 2019, Samsung doit présenter un nouveau smartphone avec écran pliable, cette fois au format clapet. Ce modèle a été régulièrement été évoqué comme étant le Galaxy Fold 2 mais cette dénomination pourrait être plutôt associée à un successeur direct du modèle initial, prévu pour le second semestre 2020.

Quel sera donc la dénomination du prochain smartphone avec écran pliable de Samsung ? De source coréenne, il serait finalement dénommé Galaxy Bloom, reprenant le nom de code qui l'identifiait jusqu'à présent.

Le smartphone aurait fait l'objet de démonstrations privées durant le salon CES 2020 de Las Vegas et la présence de verre UTG (Ultra Thin Glass) à la place du plastique couvrant l'affichage souple serait confirmée.

Il devrait embarquer un SoC Snapdragon 855, et non le plus récent Snapdragon 865 présenté il y a un mois, signant peut-être une conception de 2019 et un report lié aux déboires rencontrés par le Galaxy Fold, conduisant à un décalage de son lancement.