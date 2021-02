Le Samsung Galaxy Z Fold2 5G, le robot aspirateur iRobot Roomba 981 et le PC portable Huawei MateBook X 2020

Commençons avec le smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 5G qui profite d'un affichage extérieur de 6,2 pouces HD+ et d'un écran interne souple de 7,6 pouces une fois déplié qui permet une définition de 2208 pixels x 1768 pixels. La fréquence d'affichage de l'écran interne est de 120 Hz. Ce Samsung exploite un SoC Snapdragon 865+ cadencé à 3,1 GHz avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Au niveau de la photographie, on retrouver un triple capteur avec des modules de 12 mégapixels et possibilité d'enregistrer des vidéos en 4K. Il embarque une puce qui lui apporte une compatibilité 5G, mais aussi les connectivités Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25 Watts et la recharge sans fil.

Vous pourrez trouver le smartphone Samsung Galaxy Z Fold2 à 1219 € seulement au lieu de 2020 € chez Rakuten !



Poursuivons avec le robot aspirateur iRobot Roomba 981 qui propose un système de nettoyage en trois étapes dans le but de vous débarrasser de toutes les saletés qui se trouvent chez vous (poils d’animaux, poussières …). Il est équipé de la technologie de navigation iAdapt 2.0 qui lui permet de se repérer à travers les différentes pièces de votre domicile, et il évite les objets et les chutes.

Le Roomba 981 doit être associé à une application mobile pour être piloté et pour programmer ses routines ménagères à distance à l’aide de votre smartphone. L’application iRobot Home est très complète et ergonomique, mais n’est pas disponible sur Windows Phone. Enfin, il est équipé d’une batterie Li-Ion qui lui permet une autonomie d’environ 2 heures.

Vous pourrez trouver le robot aspirateur iRobot Roomba 981 à 429 € au lieu de 999 € chez Amazon !



Terminons ce bon plan avec le PC portable Huawei MateBook X 2020 qui propose un écran LCD tactile de 13 pouces avec une définition de 3000 pixels x 2000 pixels. Il est équipé d'un processeur Intel Core i5 accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage interne en SSD. La carte graphique est une Intel UHD Graphics.

Il propose une connectique dotée de 2 ports USB-C et une prise jack. La connectivité se fera avec le Wi-Fi 802.11 ax (Wi-Fi 6) et le Bluetooth 5.0. Enfin il est alimenté par une batterie Li-Po de 42 Wh.

Vous pourrez profiter du Huawei MateBook X 2020 en promotion à 999 € au lieu de 1499 € chez la Fnac.



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant la montre connectée Kospet Raptor à seulement 28 €, mais aussi un PC portable Chuwi à moins de 425 € !