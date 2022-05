Samsung Galaxy Z Fold4 : quelles caractéristiques pour le smartphone pliant ?

A défaut de poursuivre la série Galaxy Note, Samsung mise sur le succès de ses smartphones pliants Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip pour faire parler de lui au second semestre de l'année.

L'an dernier, les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 ont connu un beau succès, seulement contraint par la production limitée de leur écran souple pliable tandis que le prix plus élevé que la moyenne ne semble pas avoir fait peur au public, attiré par la nouveauté.

Galaxy Z Fold4 (credit : @OnLeaks)

Le groupe coréen espère renouveler cette réussite en disposant de volumes plus importants pour des appareils mobiles à la fiche technique revisitée. Qu'en sera-t-il pour le Galaxy Z Fold4, son chef de file ?

Des caractéristiques de flagship

Après les rendus détaillés de @OnLeaks, ce sont les caractéristiques évoquées par Yogesh Brar qui en disent plus sur le modèle.

D'après ses informations, le Galaxy Z Fold4 disposera d'un affichage souple interne repliable de 7,6 pouces en résolution QXGA+ avec dalle AMOLED et rafraîchissement 120 Hz.

On trouvera toujours un affichage externe de 6,2 pouces AMOLED avec résolution HD+ et aussi un rafraîchissement de 120 Hz. Ce sont les mêmes données globales que pour l'actuel Galaxy Z Fold3, avec toujours le support du stylet S Pen.

Ce qui changera, c'est la présence du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec 12 à 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage, lui apportant les meilleures performances disponibles sur Android et une compatibilité 5G étendue (sub-6 GHz et mmWave).

Une partie photo plus performante ?

La batterie aurait toujours une capacité de 4400 mAh avec une charge rapide 25W qui peut faire pâle figure face aux charges de plus de 100W de certains smartphones chinois mais qui reste le choix du fabricant.

Côté photo également, il y aura du nouveau. A la place du triple capteur photo 12 megapixels du Z Fold3, on trouvera pour le Z Fold4 un module principal de 50 megapixels avec un ultra grand angle 12 megapixels et un téléobjectif de 12 megapixels assurant du zoom x3 sans perte.

Le tout fonctionnera logiquement sous Android 12 avec la surcouche One UI spécifique de Samsung.