Semi-conducteurs : chez Samsung la gravure sous les 2 nm se prépare, et vite !

Le passage à la gravure en 3 nm s'est joué ces derniers mois chez Samsung d'abord et TSMC ensuite et prépare l'arrivée de processeurs mobiles et autres composants électroniques à la finesse inégalée pour des performances toujours plus impressionnantes et une miniaturisation avancée.

L'an prochain, les puces mobiles devraient commencer à basculer vers cette gravure (la mise en production est arrivée un peu tard cette année par rapport aux cycles de développement des concepteurs de SoC), à commencer par la puce Apple A17 attendue dans les iPhone 15 Pro.

Déjà, les grands fondeurs préparent les étapes suivantes. TSMC a déjà dévoilé les grandes lignes de sa stratégie et annoncé son intention de passer aux transistors GAAFET de nouvelle génération lors du passage à la gravure en 2 nm, ce que Samsung propose dès le noeud 3 nm.

La gravure en 1,4 nm pour 2027

Pour l'événement Samsung Foundry Forum, le géant coréen a indiqué sa volonté de passer à la gravure en 2 nm dès 2025. Ce n'est pas tout puisque la mise en production d'une gravure en 1,4 nm arriverait assez vite derrière, d'ici 2027.

Mais pour y parvenir, il faudra s'assurer de disposer des équipements hyper-spécialisés et des approvisionnements en matière première, d'où les efforts d'investissement consentis dès à présent.

La gravure en 3 nm lancée chez Samsung au printemps 2022

Samsung compte réserver la gravure en 3 nm pour les applications HPC et mobiles tandis que la gravure en 4 nm (optimisation du 7 nm) sera plutôt consacré aux composants HPC et automobiles.

Le groupe coréen rêve toujours de surpasser son concurrent taiwanais TSMC dans les semi-conducteurs et ses capacités de production devraient tripler entre maintenant et 2027, à la faveur des efforts consentis pour régler le problème de pénurie de composants qui a particulièrement touché les années 2020 à 2022 et se poursuit dans certains secteurs comme l'automobile.

Le secteur des semi-conducteurs en transition

Cela devrait permettre à Samsung de tripler ses revenus issus de la production de composants électroniques sur la même période. La firme peut compter sur ses sites en Corée mais aussi sur une usine en cours de construction à Austin, Texas.

Mais tout n'est pas rose dans le paysage car si le secteur des semi-conducteurs a battu des records durant les années de pandémie, il y a maintenant un retournement de conjoncture associé à une baisse de la demande pour certains équipements (PC, smartphones...), aggravée par la montée de l'inflation et une certaine frilosité vis à vis des incertitudes économiques et la crainte d'une récession.

Les années 2022 à 2023 pourraient donc constituer une période de transition avec une reprise du secteur durant 2024 et en 2025...pile pour l'arrivée de la gravure en 2 nm.