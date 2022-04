Semiconducteurs : Samsung repasse devant Intel dans un marché en forte croissance

Malgré les difficultés de production et la pénurie de composants qui touche sévèrement plusieurs secteurs industriels dont celui de l'automobile, le marché des semiconducteurs a connu une année 2021 faste avec des revenus de 595 milliards de dollars, en progression de 26% sur un an, selon le décompte du cabinet d'études Gartner.

Le manque de composants a fait monter les prix tandis que des segments comme les véhicules électriques et les smartphones 5G accentuent la demande générale. Dans ce contexte, le groupe Samsung s'offre le luxe de reprendre la première place du marché mondial devant Intel grâce à une forte croissance de 28% de ses revenus, quand le géant de Santa Clara a stagné (-0,3%) l'an dernier.

Le groupe coréen avait chipé le leadership en 2017 à la faveur d'une montée des prix des composants mémoire, interrompant une vingtaine d'années de règne ininterrompu d'Intel, avant que ce dernier repasse devant l'année suivante.

Les croissances les plus importantes viennent de AMD et Nvidia pour les processeurs et cartes graphiques (+50% à +60%), mais aussi de Qualcomm et MediaTek qui proposent des processeurs et composants mobiles, notamment pour la 5G. En revanche, HiSilicon, qui supportait l'effort de développement de Huawei, a disparu au-delà du Top 25, avec des revenus passés de 8 milliards de dollars en 2020 à seulement 1,5 milliard de dollars l'an dernier.

Sans surprise, les segments automobiles et télécom ont été les plus performants en 2021. Les composants mémoire ont affiché une forte croissance (d'où le succès de Samsung) et ont représenté 28% des ventes de semiconducteurs.