Filmer en 8K sur son smartphone : Samsung lance la production de mémoire eUFS 3.1 de 512 Go

Avec les dernières plates-formes mobiles, les smartphones de nouvelle génération sont désormais capables d'enregistrer de la vidéo jusqu'en 8K, ce qui impose de disposer de solutions de stockage à la fois rapides et bien garnies, des vidéos de quelques minutes se comptant en gigaoctets de stockage.

La mémoire eUFS 3.1 remplit ces conditions et a commencé à faire son apparition dans les nouveaux smartphones premium de ce début 2020. Le groupe Samsung annonce la mise en production de sa mémoire eUFS 3.1 de 512 Go pour répondre aux nouveaux usages.

Cela n'en a pas l'air mais le passage de UFS 3.0 à UFS 3.1 permet de profiter de vitesses d'écriture multipliées par trois et de dépasser une vitesse de transfert de 1 Go/s.

La solution de stockage de Samsung permet en effet d'atteindre une vitesse d'écriture séquentielle de 1200 Mo/s (contre 410 Mo/s pour l'UFS 3.0), soit plus de dix fois plus qu'avec une carte microSD UHS-I.

Capable d'un traitement de 100 000 IOPS (input output operations per second) en lecture et 70 000 IOPS en écriture, la nouvelle solution UFS 3.1 demandera moins de 2 minutes pour déplacer 100 Go de données, contre plus de 4 minutes en UFS 3.0.

La gamme de mémoires eUFS 3.1 de Samsung devrait par la suite s'étoffer de versions 128 et 256 Go pour répondre aux différents besoins des fabricants de smartphones.