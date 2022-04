Cinq belles offres avec les Samsung Odyssey G3, Razer Kiyo X, SteelSeries Arctis 7P+, iRobot S9+...

Commençons ce top 5 avec l'écran gamer Samsung Odyssey G3 qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Ce dernier est doté d'une dalle LED de 27" avec une définition de 1920 x 1080 px pour un taux de rafraichissement de 144 Hz. L'écran intègre aussi la technologie AMD FreeSync et un rétroéclairage LED. De plus, l'Odyssey G3 est équipé d'un DisplayPort, d'un port HDMI, d'un port VGA et d'une sortie audio.

Sur Amazon, le Samsung Odyssey G3 est au prix de 219 € au lieu de 270 € avec la livraison gratuite.





Passons maintenant le casque SteelSeries Arctis 7P+ qui bénéficie d'une belle réduction chez Amazon.

Sa construction en acier de qualité supérieure et sa bande élastique permettent de s'adapter à n’importe quelle morphologie. Le casque intègre un casque bidirectionnel ClearCast certifié par Discord, il offre une clarté vocale et une suppression de bruit de fond de qualité studio. De plus, le micro est rétractable avec une lumière qui indique si ce dernier fonctionne. Sa batterie vous accompagnera pendant 30 heures.

Le casque SteelSeries Arctis 7P+ est au prix de 110 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite sur le site d’Amazon.



Continuons avec la webcam Razer Kiyo X qui profite également d'une réduction sur le site d'Amazon.

Elle offre une image avec une résolution de 1080p / 30 FPS ou 720p / 60 FPS pour vous offrir un streaming ultra fluide. De plus, la caméra fait la mise au point automatique pour éviter d'avoir un flou lorsque vous bougez. Tous les paramètres sont configurables directement de l'application du constructeur. La webcam est compacte et s'installe facilement et rapidement sur n'importe quel PC.

Sur Amazon, la webcam Razer Kiyo X est au prix de 50 € au lieu de 75 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à la tablette Amazon Fire 7 qui profite également d'une belle réduction.

Elle est dotée d'une dalle IPS de 7" avec une définition de 1024 x 600 pixels. Elle intègre aussi un processeur quadricœur de 1,3 GHz avec 1 Go de RAM et 16 Go d'espace de stockage. Elle accepte les microSD d'une capacité maximale de 512 Go. Côté autonomie, cette dernière vous permet de lire, naviguer sur internet, regarder des vidéos ou écouter de la musique pendant 7 heures.

Sur Amazon, la tablette Amazon Fire 7 16 Go est au prix de 50 € au lieu de 70 €.



Et finissons ce top 5 avec l'aspirateur robot iRobot S9+ qui voit son prix chuter de 500 €.

Il profite de la technologie vSLAM qui est capable de récolter plus de 230 000 données chaque seconde et elle permet d'élaborer une cartographie précise de votre domicile. Le robot est doté aussi d'un système anti-allergène qui capture 99 % des allergènes et des pollens. Il intègre aussi un réservoir à poussière de 400 ml.

Ce dernier est accompagné d'une base de recharge capable aussi de collecter dans un sac d'une capacité de 1,7 litre les poussières de l'aspirateur, de plus, deux sacs sont fournis avec l'aspirateur. Et pour finir, sous le robot, nous notons la présence d'un rouleau qui prend l'intégralité de la largeur du robot.

Sur le site de la Fnac, l'aspirateur robot iRobot S9+ est au prix de 1000 € au lieu de 1500 € avec la livraison gratuite.





Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le prix du Fire TV Stick 4K qui s'effondre sous la barre des 35 € ! Avec des smartphones, PC portables, écouteurs ou encore le reconditionné à prix CASSÉ chez Cdiscount avec jusqu'à 30 % de réduction !