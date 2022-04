Le smartphone POCO F4 GT à prix réduit chez Amazon pour son lancement mais aussi des Airpods, TV...

Aujourd'hui, cinq super bons plans comme le dernier-né de chez POCO, le F4 GT ou encore la TV Samsung QE65Q80AA, le PC Lenovo Legion 5, les écouteurs, les AirPods 2 et la montre connectée Samsung Galaxy Watch4.

Commençons par le nouveau smartphone POCO F4 GT qui profite d’une réduction sur le site d’Amazon pour son lancement officiel.

Il est doté d’un écran AMOLED de 6,6" avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Le POCO F4 GT intègre le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 ou 12 Go de RAM. Le mobile profite aussi de la technologie LiquidCool Technology 3.0 disposant de deux chambres à vapeur permettant de refroidir le POCO F4 GT.

Il est équipé d’une batterie de 4700 mAh qui est accompagné d’un chargeur HyperCharge 120W permettant de recharger totalement le POCO F4 GT en moins de 20 minutes. Pour finir, le mobile profite de deux gâchettes rétractables magnétiques qui offrent une façon de jouer proche d’une manette et augmente le confort pour jouer à vos jeux préférés.

Sur Amazon, le smartphone gamer POCO F4 GT 128 Go est au prix de 499,90 € et la version 256 Go est au prix de 599,90 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la TV QLED Samsung QE65Q80AA qui profite d’une belle réduction sur Rueducommerce.

Elle dispose d’une dalle de 65" (164 cm) qui permet une résolution de 3840 x 2160 pixels avec un format d’image de 16/9. Via le système d’exploitation Tizen, vous avez accès à un catalogue complet d’applications comprenant Netflix, Disney+, Amazon prime vidéo, mais aussi MolotovTV.

Du côté de la connectique, le modèle QLED QE65Q80AA de Samsung profite d’un Tuner HD et d’une compatibilité avec le satellite et le câble. Vous trouvez également 4 ports HDMI, une sortie audio numérique optique, deux ports USB, un port Ethernet ainsi que le WiFi et le Bluetooth.

Sur Rueducommerce, la TV QLED Samsung QE65Q80AA est au prix de 999 € au lieu de 1699 € avec la livraison gratuite.



Passons à la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic qui profite d’une belle réduction sur le site d’Amazon.

Elle est équipée d’un écran SuperAMOLED de 42 cm avec une définition de 450 x 450 px et se dote d’une protection Gorilla Glass DX+. Nous notons la présence d’une lunette rotative facilitant la navigation sur la montre.

Du côté des fonctionnalités de santé, elle intègre un podomètre, un cardiofréquencemètre, un capteur SpO2, un électrocardiogramme et un capteur d’impédance. De plus, elle profite aussi du GPS. Au niveau de l’autonomie, elle est équipée d’une batterie de 361 mAh qui lui permet de tenir plus de 24 heures avec une utilisation soutenue avec moins de deux heures pour se recharger.

Sur Amazon, la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic est au prix de 222 € au lieu de 369 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec les écouteurs Apple AirPods 2 qui sont à prix réduit sur le site de Rakuten.

Ils sont de type intra-auriculaire et dotés d’une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. Les AirPods 2 sont pourvus d’une boite de rangement qui permet aussi de les recharger. Ils détectent quand vous les retirez de vos oreilles pour mettre votre musique en pause.

Ils profitent aussi d’une connexion deux fois plus rapide et plus stable grâce à la technologie Bluetooth. Les écouteurs peuvent être utilisés pendant maximum 24 heures avec une écoute de 5 heures par écouteur.

Sur Rakuten, les écouteurs Apple AirPods 2 sont au tarif de 104 € au lieu de 179 € avec le code RAKUTEN15 et la livraison gratuite.



Finissons avec le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H qui continue de voir son prix chuter sur le site de Cdiscount.

Il est doté d’un écran Full HD de 15,6" qui offre une définition de 1920 x 1080 px avec un taux de rafraichissement de 165 Hz. Le PC Lenovo Legion 5 intègre le processeur AMD Ryzen 5 5600H avec 8 Go de RAM, 512 Go d’espace de stockage en SSD, et une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go.

Le PC portable est équipé d’un port Ethernet, d’un port HDMI, de 2 ports USB de type C et de 4 ports USB 3. Le PC portable est compatible Bluetooth 5.1 et WiFi. Nous notons la présence aussi deux haut-parleurs de 2 Watts.

Sur Cdiscount, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H est au prix préférentiel de 1204 € au lieu de 1600 € avec le code CDAV25EUROS et la livraison gratuite.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme AliExpress avec une pluie de bons de réduction sur des smartphones, casques, drones, aspirateurs, PC ou encore Cdiscount qui casse les prix sur la marque HP.