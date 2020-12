Samsung : trois smartphones à écran pliable l'an prochain dont un Galaxy Z Fold Lite

Maintenant que la tendance est validée, Samsung va renouveler ses smartphones avec écran pliable Galaxy Z Fold et Flip l'an prochain et leur ajouter un Galaxy Z Fold Lite.

Lancés en 2019, les smartphones avec écran pliable ont passé le test de la commercialisation et validé leur légitimité sur le marché, assurant leur pérennité malgré des tarifs très haut de gamme.

Confirmant qu'ils ne sont pas qu'une simple curiosité (comme ont pu l'être les smartphones avec écran 3D stéréoscopique ou avec écran incurvé fixe) mais bien une tendance de fond, ils seront renouvelés chez Samsung en 2021 où ils sont amenés à constituer le nouveau premium, en remplacement de la gamme Galaxy Note, tout en commençant à descendre (un peu) en gamme pour élargir leur horizon.

Pas moins de trois modèles sont prévus, selon la publication coréenne The Elec. On trouvera logiquement des successeurs aux Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip, représentés respectivement par le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 2.

Mais on trouvera également un Galaxy Z Fold Lite dont les premiers détails tournent autour d'un affichage interne de 7 pouces et externe de 4 pouces, soit les mêmes caractéristiques attendus sur le futur Galaxy Z Fold 3 et alors que le Galaxy Z Fold 2, annoncé en septembre, exploite un affichage interne de 6,2 pouces.

Ce Galaxy Z Fold Lite ferait son apparition dès le premier trimestre 2021 et serait donc logiquement positionné à un tarif plus bas, même s'il reste à voir dans quelle mesure.

De leur côté, le Galaxy Z Flip 2 devrait offrir un affichage interne de 6,7 pouces et externe de 3 pouces tandis que le Galaxy Z Fold 3 aura droit à un grand affichage interne de 7 pouces et un écran externe de 4 pouces.