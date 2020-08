Samsung : enfin un smartphone avec écran pliable pour moins de 1000 € ?

Innovation technologique et production limitée ont conduit les premiers smartphones équipés d'un écran souple repliable à être commercialisés à des tarifs ultra premium, à partir de 1300 € et jusqu'au-delà de 2000 €.

Un an et demi après les premières annonces, il reste encore à démocratiser ce type d'appareils mobiles qui semblent intéresser le public, d'après les premiers volumes écoulés.

Samsung pourrait travailler sur un tel projet, rapporte le site SamMobile qui a détecté l'existence d'un modèle portant la référence SM-F415. Notant que le "F" signale un modèle Galaxy Z pliable et que les Galaxy Fold / Z Fold 2 et Z Flip portant des références de SM-F700 à SM-F900, il semble que SM-F415 se rapporte à un smartphone moins ambitieux et qui pourrait pour la première fois se positionner à moins de 1000 €.

C'est à peu près ce qui en est connu, en plus d'une capacité de stockage qui irait de 64 à 128 Go. Samsung étant l'un des plus actifs contributeurs dans le domaine des smartphones avec écran pliables en testant sur le marché différentes configurations avec des technologies spécifiques, il ne serait pas étonnant de le voir étoffer sa gamme d'au moins un modèle plus abordable qui pourrait se retrouver vers 700 €. Reste à savoir quand il pourrait être disponible...