Samsung lance ses nouveaux SSD 870 EVO, plus rapides et moins chers !

Samsung vient de lancer sur le marché sa nouvelle gamme de SSD de la gamme EVO. Plus rapides et moins chers, voilà les arguments des SSD 870 EVO.

Samsung est l'un des premiers revendeurs de SSD sur le marché des particuliers, encensé par les critiques et les utilisateurs pour sa gamme 860 EVO.

Malheureusement, le temps passe et la gamme peine aujourd'hui à se rendre compétitive tant au niveau des prix que des performances face aux nouvelles générations proposées par la concurrence. Il est donc temps pour Samsung de mettre sa génération de SSD à la retraite et de commercialiser la nouvelle génération.

La gamme 870 EVO se décline toujours au format 2,5 pouces et interface SATA III. On la trouve en plusieurs capacités : 250, 500 Go, 1, 2 et 4 To avec des prix de vente respectifs de 49,99€, 79,99€, 159,99€, 239, 99€ et 459,99€.

Des tarifs en baisse comparés à la génération précédente qui correspondent mieux aux tendances du marché. D'ailleurs les performances sont également en hausse puisque Samsung revendique 30% de performances en plus sur la version 860 EVO avec 56 Mo/s en lecture séquentielle, 530 Mo/s en écriture séquentielle, 98K IOPS et 88K IOPS en écriture et lecture aléatoire.

Vous pourrez trouver les SSD Samsung 870 EVO chez Samsung mais aussi chez tous les e-commerçant français comme Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore LDLC.

