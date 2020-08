Bon plan Samsung sur ses TV 4K et barres de son à prix réduit

Le bon plan du jour concerne les TV 4K de Samsung, mais aussi les barres de son qui bénéficient de promotions très intéressantes. En effet, jusqu'au 29 septembre 2020, vous retrouverez sur le site de la FNAC des remboursements de 200€ sur une sélection de TV Lifestyle The Frame ou The Serif ou de 400€ pour l'achat simultané d'une barre de son Lifestyle éligible à l’offre.

L’offre se révèle très intéressante lorsque l’on combine des téléviseurs qui bénéficient déjà de 30% de réduction et des barres de son avec 25% de réduction. Par exemple, la TV Samsung The Serif 43LS01RD 43" est à 700 € au lieu de 999 € et la barre de son Samsung HW-S60T/ZF est à 299 € au lieu de 399 €. La combinaison vous offre déjà deux produits à 999 € au lieu de 1398 € mais vous pourrez ramener ce prix à 599 € grâce à l’offre de remboursement proposée par Samsung soit plus de 50% de réduction sur l’ensemble, une offre à ne pas manquer.

Vous retrouverez l’ensemble des produits éligibles à cette promotion sur cette page dédiée.

