Sega annonce un nouveau jeu intégrant NFT et Blockchain

SEGA en parlait déjà l'année passée et les choses se concrétisent un peu plus : malgré les controverses autour des NFT dans les jeux vidéo, la marque va bel et bien proposer un titre exploitant non seulement cette technologie, mais également celle de la blockchain.

Jusqu'ici, tous les éditeurs ayant tenté l'aventure se sont heurtés aux critiques vives du public : Ubisoft a du revenir sur ses ambitions et divers projets chez d'autres éditeurs ont simplement été abandonnés avant même leur sortie.

Les NFT boudés par les joueurs

Rien que le fait de parler de NFT hérisse le poil de la plupart des joueurs et la blockchain n'est finalement considérée que comme un énième moyen pour les studios et les éditeurs de se faire de l'argent sur le dos des joueurs, en plus des microtransactions.

La spéculation liée aux NFT rebute toutefois bien plus les joueurs que les achats ingame, qu'il s'agisse des risques, des arnaques, ou du développement d'un business qui dépasse l'intérêt même des joueurs : les dérives sont nombreuses et pourtant SEGA compte bien tenter sa chance.

L'éditeur a ainsi annoncé l'arrivée prochaine d'un premier jeu exploitant la blockchain, en partenariat avec Double Jump Tokyo. Il s'agira d'un titre exploitant la licence Sangokushi Taisen très connue au Jamon et dans les salles d'Arcade, mais beaucoup moins en Europe.

SEGA tente sa chance au Japon

Il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel jouable avec des cartes réelles que l'on peut invoquer en jeu. Tout l'intérêt pour SEGA est donc de créer des NFT de ces cartes pour les dématérialiser et de jouer sur l'intérêt des collectionneurs pour donner du sens à l'ensemble.

Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été communiquée, il se pourrait même que le titre ne sorte pas de l'archipel Nippon.