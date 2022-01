WandaVision : la série la plus piratée de 2021 via BitTorrent

WandaVision, Loki et The Witcher constituent le podium des séries les plus piratées de 2021, du moins par l'intermédiaire de BitTorrent.

Dans le traditionnel classement annuel publié par TorrentFreak, le titre de série la plus piratée de 2021 revient à WandaVision. Une série diffusée sur la plateforme de streaming Disney+ qui est issue de l'univers Marvel.

En 2020, c'est une autre série diffusée par Disney+ qui avait été présentée comme la plus piratée, mais cette fois-ci de l'univers Star Wars avec The Mandalorian. Les années précédentes, c'était la série Games of Thrones de HBO qui avait trusté la première place.

Le classement de TorrentFreak a ses limites. Il se base pour l'essentiel sur les données de trackers publics, et ne concerne donc que du téléchargement illégal via BitTorrent. Ce n'est qu'un aspect du piratage, et plus forcément celui qui est le plus en vogue de nos jours.

Qui plus est, il s'agit d'une compilation pour le plus grand nombre de partages par épisode. Les packs avec l'intégralité d'une saison ne sont pas pris en compte. Si cela avait été le cas et avec des calculs approximatifs, La Casa de Papel de Netflix aurait pu prendre la 5e place et Squid Game aurait fait son entrée dans le Top 10 ci-dessous :

WandaVision (Disney+)

Loki (Disney+)

The Witcher (Netflix)

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+ ; Falcon et le Soldat de l'Hiver)

Hawkeye (Disney+)

What If…? (Disney+)

Foundation (Apple TV+)

Rick and Morty (Adult Swim ; Rick et Morty)

Arcane (Netflix)