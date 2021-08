Pas de SharePlay pour les débuts d'iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et macOS Monterey

Il n'y aura pas de fonctionnalité SharePlay avec la première publication en version stable des mises à jour iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et macOS Monterey pour les systèmes d'exploitation d'Apple. Le groupe de Cupertino a signifié sa désactivation aux développeurs.

Pour autant, ce n'est pas un abandon et l'attente ne sera pas nécessairement très longue. Apple évoque toujours l'automne pour l'arrivée grand public de SharePlay.

" Nous sommes ravis de l'enthousiasme de la communauté des développeurs pour SharePlay, et nous sommes impatients de le proposer aux utilisateurs afin qu'ils puissent découvrir vos applications avec leurs amis et leur famille d'une nouvelle manière ", écrit Apple pour les développeurs.

Dévoilé en juin dernier lors de la conférence WWDC 2021 d'Apple, SharePlay est un ensemble de fonctionnalités système pour le partage en temps réel et pendant des appels FaceTime de musique, films, séries et autres contenus en cours de lecture.

Les participants à une session profitent de commandes de lecture partagées et peuvent également collaborer dans une même application grâce à du partage d'écran. Une API permet aux développeurs tiers d'intégrer leurs applications à FaceTime.

D'autres fonctionnalités que SharePlay pourraient connaître un retard, comme par exemple Universal Control dans les mesures de continuité et pour permettre de passer facilement d'un ordinateur Mac à l'iPad - et inversement - avec une même souris et un même clavier.