Sharp Aquos R7 : capteur photo 1 pouce et écran 240 Hz, qui dit mieux ?

Avec l'Aquos R7, Sharp poursuit l'exploration d'un gros capteur photo optimisé par Leica et associé à une grosse fiche technique.

Le fabricant japonais Sharp avait déjà proposé avec l'Aquos R6 un premier smartphone exploitant un énorme capteur photo de 1 pouce et une optimisation apportée par Leica.

Ce type de solution permet aux photosites d'être plus à l'aise pour capter beaucoup de lumière sans les compromis (bruit, interférences) de pixels très petits. L'inconvénient reste que le module est imposant, ce qui oblige à faire des choix en restreignant la présence d'autres modules.

Le nouveau Sharp Aquos R7 reprend les bases du R6 en proposant de nouveau ce grand capteur 1 pouce qui occupe une bonne partie du dos de l'appareil mobile. Le partenariat avec Leica (via une lentille Leica Sumicron) est toujours d'actualité pour optimiser le module 47,2 megapixels avec ouverture f/1,9 et stabilisation d'image électronique EIS.

Il est épaulé par un capteur ToF 2 megapixels pour capturer les données de profondeur et améliorer le mode portrait.

Une belle configuration

Le Sharp Aquos R7 a d'autres atouts dans sa manche. Son affichage 6,6 pouces OLED IGZO offre un rafraîchissement de 240 Hz adaptatif (là où l'on trouve généralement 120 Hz, voire 144 Hz sur certains modèles) et intègre un poinçon centré pour le module 12 megapixels à l'avant.

Il embarque également un SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1, extensible par carte mémoire. Certifié IP68, le smartphone possède une batterie de 5000 mAh.

Comme son prédécesseur, le Sharp Aquos R7 est essentiellement destiné au marché japonais et a peu de chances d'être proposé sur d'autres marchés, hormis en import.