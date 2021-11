Slidable FLex et Rollable Flex : Samsung présente deux technologies d'écrans enroulables

Samsung connait déjà un succès grandissant avec ses smartphones pliables, mais la marque souhaite aller encore plus loin. Le constructeur évoque ainsi des appareils avec des écrans enroulables.

L'arrivée des écrans flexibles sur le marché ouvre de larges possibilités aux constructeurs de smartphones et autres tablettes. Actuellement, l'exploitation la plus simple de ce type de technologie se présente sous la forme de smartphones pliables, comme les Galaxy S Flip et Fold de Samung.

Mais dans un futur qui s'annonce désormais très proche, nous devrions pouvoir exploiter plus en profondeur ces écrans. On avait déjà vu le prototype d'OPPO qui proposait un smartphone avec un écran enroulable comme un parchemin et un système motorisé qui permettait d'étendre la capacité d'affichage, c'est à peu près ce que prépare Samsung actuellement.

La marque jour ainsi la carte du teaser avec deux visuels présentant rapidement deux systèmes différents : le Slidable Flex, et le Rollable Flex. Des teasers qui pourraient signifier une présentation un peu plus officielle des concepts (ou même des smartphones à orientation commerciale) au salon du CES qui se prépare pour janvier prochain avec un retour de l'événement en présentiel.

Le premier concept Slidable Flex se présente comme le concept d'OPPO X 2021 : un écran vient entourer une base pour épouser les tranches et venir à l'arrière de l'appareil, et il suffirait alors d'étirer les bordures à la façon d'un parchemin pour agrandir la surface d'affichage.

Le concept Rollable Flex s'inspire quant à lui du système inauguré par LG avec son écran Signature OLED R : l'écran vient s'enrouler dans un cylindre à l'image d'un volet roulant, et l'utilisateur peut le déplier comme il le souhaite.

Il se pourrait que Samsung dévoile des technologies qui seront adaptées sur des écrans de grande taille et se destineraient ainsi à des téléviseurs plutôt qu'à des smartphones. Il faudra patienter encore quelques semaines pour en savoir davantage.