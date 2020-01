Ventes de smartphones : une poussée de 3% en 2020 grâce à la 5G

Comme d'autres analystes, le cabinet d'études Gartner se montre relativement optimiste pour les ventes de smartphones cette année, après plusieurs années de morosité qui ont vu les volumes stagner et même se contracter.

Pour 2020, il anticipe un volume global de 1,57 milliard d'unités, en progression de 3% par rapport à l'année passée et inversant la tendance à la baisse observée en 2019 et liée à l'allongement des cycles de remplacement des appareils mobiles et à la saturation sur les marchés matures.

Cette hausse, modeste mais supérieure à la prévision d'autres cabinets d'études qui ne voient guère plus de 1% de croissance, sera bien sûr alimentée par l'arrivée de smartphones 5G en plus grand nombre et à des tarifs abordables, tandis que les réseaux 5G s'ouvriront un peu partout dans le monde.

Les smartphones 5G représenteront à eux seuls un volume de 221 millions d'unités cette année, soit 12% environ du total, avant d'atteindre presque 500 millions d'unités en 2021.

Sans surprise, la Chine et la zone Asie / Pacifique (432 millions et 377 millions d'unités respectivement) constitueront de nouveau le gros des volumes de smartphones cette année, tandis que Europe de l'Ouest et Etats-Unis font quasiment jeu égale (autour de 150 millions d'unités).