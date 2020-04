Applications mobiles : plus de temps passé dessus et des dépenses en hausse

Avec la Chine confinée en tout début d'année et désormais l'Europe et les Etats-Unis touchés, et alors que la moitié de l'humanité est appelé à rester chez soi, le temps passé sur les applications mobiles a fortement augmenté au premier trimestre de l'année.

Selon le décompte d'App Annie, la hausse est de 20% au niveau mondial sur les appareils Android par rapport à la même période l'an dernier. En Chine, marché le plus exposé aux contraintes de confinement sur le premier trimestre, le temps moyen passé s'est accru de 30%, tandis que la hausse en Italie atteint 11%. En France, la hausse du temps passé sur les applications hors jeux mobiles est de 15%.

Les portails de téléchargement d'applications ont aussi vu une forte hausse des dépenses comme des téléchargements. App Annie note que les dépenses ont atteint un record de 23,4 milliards de dollars au premier trimestre 2020 tandis que 31 milliards d'installations d'applications ont été constatés, en hausse de 15%.

Sur ce dernier point, l'App Store d'Apple pour iOS a vu les téléchargements progresser de 15% (9 milliards de téléchargements), tandis que le Google Play Store pour Android a connu une progression plus modeste de 5% (22,5 milliards de téléchargements).

Les jeux mobiles ont représenté 35% des téléchargements sur iOS, et 45% pour Android mais l'App Store génère toujours le gros des dépenses des consommateurs : 15 milliards de dollars pour l'App Store (+15%) contre 8,3 milliards de dollars pour le Google Play Store, la grande majorité des revenus provenant de la catégorie des jeux.

Hors jeux, les applications de divertissement (streaming vidéo, par exemple) mais aussi de sport et enfin liées au télétravail ont connu de fortes hausses