Smartphone : est-il possible d'y connecter une clé USB ?

Les smartphones sont aujourd'hui plus que de simples accessoires. Ils contiennent de nombreuses photos et autres documents, qui peuvent avoir de la valeur. Si on ne pense pas toujours à les transférer sur un disque dur ou sur un ordinateur, cela peut néanmoins être utile. Pour faciliter cette démarche, il existe des clés USB spéciales. Présentation.

La clé USB OTG, qu'est-ce que c'est ?

Une clé USB OTG permet de transférer des données rapidement sur un téléphone portable. OTG, pour On The Go, est une norme permettant de connecter une clef USB aux smartphones. Grâce à elle, il n'est ainsi pas nécessaire d'utiliser un ordinateur portable ou de bureau. En effet, elle permet de relier entre eux les divers périphériques. Il est donc plus simple de transformer un fichier Word sous un autre format, comme il est possible de le faire sur PDF Smart par exemple. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de commencer la démarche sur un PC, pour ensuite le transférer sur un smartphone. Les clés USB OTG présentes sur le marché sont aujourd'hui pourvues d'un double connecteur USB. Un classique, qui permet de se relier à un disque dur externe ou à un ordinateur et un connecteur adapté au smartphone. Il peut prendre la forme d'un USB-C, d'un micro USB ou d'un lightning pour les appareils d'Apple. Autre point positif de ce genre de clé, elle vous permettra d'exploiter les multiples fonctionnalités de votre imprimante.

Autre option, le câble USB OTG

L'autre option qui s'offre à vous est le câble USB OTG. De la même manière, il comporte deux périphériques USB. D'un côté, vous trouverez un micro-port USB ou USB-C et de l'autre, un connecteur USB femelle. C'est lui qui devra être relié à la clé USB. Disponible sur Android, il l'est également pour iOS. En parallèle, l'adaptateur USB offre la possibilité de connecter un smartphone à tous les périphériques de stockage, ainsi que divers accessoires gaming comme les claviers, souris ou manettes. Et dans le cas où vous ne sauriez pas comment utiliser votre câble, sachez que de nombreux tutos sont disponibles et visibles sur YouTube ou ailleurs sur Internet.

Ne pas oublier de vérifier la compatibilité du smartphone

Mais avant de choisir un modèle de câble ou de clé USB OTG plutôt qu'un autre, il demeure recommandé de vérifier la compatibilité avec votre smartphone. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de regarder sur la boîte du terminal concerné ou de vous référer au site officiel du fournisseur. Dans le cas où aucune de ces solutions ne porterait ses fruits, il vous resterait alors à retrouver la fiche produit de votre téléphone portable. Vérifier que la mention USB On-The-Go apparaisse bien. Si c'est le cas, l'USB OTG fonctionnera sans problème. En fonction du modèle de téléphone que vous avez, sachez enfin que le format des ports USB peut être amené à varier. Par exemple, les modèles fonctionnant sous iOS demanderont un adaptateur Lightning et une clé possédant un connecteur de type C. C'est celui-ci qui permettra de connecter directement la clé. Il ne vous reste donc plus qu'à consulter les références de votre téléphone et de vous équiper dans cet accessoire qui facilitera votre quotidien.