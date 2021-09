Le OnePlus 8T à petit prix avec notre GROSSE sélection des promotions du jour

Aujourd’hui, le smartphone OnePlus 8T 12+256 Go bénéficie d’une belle réduction chez Cdiscount.

Le smartphone est pourvu d’un écran Fluid AMOLED de 6,55" en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est propulsé par le processeur Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. De plus, il dispose des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Du côté de la photo, on observe un quadruple capteur photo dont le module principal est de 48 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 16 MP, d’un capteur macro de 5 MP et d’un module monochrome de 2 mégapixels. Pour faire des selfies, le capteur est un 16 mégapixels. Pour finir, sa batterie de 4500 mAh est fournie avec un chargeur rapide Warp Charge 65 W.

Sur Cdiscount, le smartphone OnePlus 8T 12+256 Go est au prix de 439 € au lieu de 599 € avec la livraison gratuite.





Et vous trouverez également ci-dessous notre sélection des promotions du jour les plus intéressantes :

Smartphone

OnePlus 9 128 Go à 450 € au lieu de 600 € avec le code RAKUTEN20

Apple iPhone 12 64 Go à 679 € au lieu de 899 € avec le code RAKUTEN20





Écran PC

Gigabyte G27QC à 320 € au lieu de 464 € (Cdiscount)





TV

RAM

Clavier

Souris

Divers



D’autres bons plans sont disponibles comme les bons plans Orange et Sosh en vente flash ou encore les trois offres de folies avec jusqu’à 60 % de réduction.