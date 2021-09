Trois offres de folie avec jusqu'à 60 % de réduction !

Aujourd'hui encore un top trois qui défie les lois de la réduction avec jusqu'à 60 % de réduction . La souris Logitech G603 Lightspeed, l'écran incurvé Gamer Gigabyte G27QC et le smartphone OnePlus 9 8+128 Go sont mis en avant.

Commençons avec la Logitech G603 Lightspeed qui se voit offrir une réduction de 60 % sur le site d'Amazon.

La souris de couleur noire possède un capteur optique Hero qui offre des performances optimales, jusqu'à 10 fois plus de puissance. Elle est accompagnée de la technologie sans fil Lightspeed qui offre une efficacité semblable à la technologie filaire. On peut observer 6 boutons totalement programmables.

La gestion de la batterie permet jusqu'à 500 heures de jeu sans interruption avant de devoir la recharger. La G603 offre une sensibilité jusqu’à 12 000 DPI, ce qui est très bon. Elle est compatible Bluetooth.

La souris Logitech G603 Lightspeed est au tarif de 32 € au lieu de 80 €.



Passons ensuite à l'écran incurvé Gamer Gigabyte G27QC qui se trouve en promotion sur le site de Cdiscount.

Il est équipé d'une dalle LCD de 27" avec une définition de 2560 x 1440 px et un taux de rafraichissement de 165 Hz ainsi qu'une luminosité de 250 cd/m². L'écran affiche un rétroéclairage LED. Il offre aussi la technologie Low Blue Light qui permet de baisser la fatigue de vos yeux lors de vos grosses sessions de jeu.

Du côté de la connectique, on constate deux ports HDMI, un DP, 3 ports USB et une prise Jack. On profite de la technologie anti-éblouissement. L'écran est idéal pour les jeux et son immersion est totale grâce à sa dalle incurvée.

L'écran incurvé Gamer Gigabyte G27QC est au prix de 320 € au lieu de 464 €.



Finissons avec le OnePlus 9 8+128 Go qui est en promotion sur le site Rakuten.

Le smartphone présente une dalle Fluid AMOLED avec une définition FULL HD+ sur un écran de 6,55" et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par un SoC Snapdragon 888 accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Du côté de l’autonomie, le OnePlus 9 offre une batterie avec une capacité de 4500 mAh et une charge rapide de 65 W. Pour la photo, le smartphone dispose de trois capteurs à l’arrière, de 48 Megapixels en objectif principal, 50 mégapixels en ultra grand-angle et 2 mégapixels pour le capteur de profondeur. Sur la face avant, le capteur est de 16 mégapixels. Ce modèle est compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 et se recharge à l’aide d’un câble USB Type-C.

Le smartphone OnePlus 9 8+128 Go est au prix réduit de 450 € au lieu de 600 €.



