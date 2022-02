GROSSE réduction sur le smartphone OnePlus 8T mais aussi Chromebook Asus à moins de 400 €...

Aujourd'hui, le smartphone OnePlus 8T 12+256 Go bénéficie d’une belle réduction chez AliExpress.

Il est doté d’un écran Fluid AMOLED de 6,55" en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 2400 x 1080 px. Le OnePlus 8T intègre le processeur Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le mobile bénéficie des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Au niveau de la photo, le OnePlus 8T est équipé d'un quadruple capteur photo dont le module principal est de 48 mégapixels avec un ultra grand-angle de 16 MP, un capteur macro de 5 MP et un module monochrome de 2 mégapixels. Sur l'avant, on note la présence d'un capteur photo de 16 mégapixels. Pour finir, sa batterie de 4500 mAh est accompagnée d'un chargeur rapide Warp Charge 65 W.

Sur AliExpress, le smartphone OnePlus 8T 12+256 Go est au prix de 365 € au lieu de 699 € avec le code de réduction SDFRF019 et la livraison gratuite depuis la France.

