Le smartphone OnePlus 9 en promotion dès sa sortie !

Le petit nouveau de chez One Plus, le OnePlus 9 profite déjà d'une belle promotion pour son lancement, profites-en !

Le bon plan du jour concerne le OnePlus 9 qui est en promotion dès sa sortie. Il possède une dalle AMOLED avec une définition FULL HD+ sur un écran de 6,55". L'appareil utilise un SoC Snapdragon 888 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Côté autonomie, le OnePlus 9 dispose de la même batterie que le modèle pro avec une capacité de 4500 mAh. Pour la photo, le smartphone dispose de trois capteurs à l'arrière de 48 Megapixels, 50 mégapixels et 2 mégapixels. Le capteur frontal est lui de 16 mégapixels. Ce modèle est compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 et se recharge à l'aide d'un câble USB Type-C.

Vous trouverez le OnePlus 9 en promotion à 530 € au lieu de 719 € chez Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15.





