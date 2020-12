Le smartphone Oppo Reno 2 à prix cassé, mais aussi Chromebook Lenovo, Nvidia Shield TV Pro, Galaxy S20 FE ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Oppo Reno 2 propose un écran OLED de 6,5 pouces qui permet une définition d'affichage de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Le processeur de ce smartphone est le Snapdragon 730G qui est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage internet, extensible via microSD.

Au niveau de la photo, vous pourrez profiter d'un quadruple capteur photo à l'arrière du téléphone avec un premier module à 48 mégapixels, et trois autres de 13 mégapixels, 8 mégapixels et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh compatible avec la charge rapide de 20 Watts, mais non compatible avec la recharge sans fil.

Le smartphone OPPO Reno 2 256 Go est proposé à 299 € chez Darty au lieu de 449 € !



Vous pourrez également faire d'autres bonnes affaires chez les e-commerçants :

