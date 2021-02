Le smartphone Oppo Reno 4Z à prix réduit, mais aussi le casque Bose 700, le drone DJI Mavic 2 Pro ...

Découvrez sans plus attendre les dernières promotions disponibles en ligne avec un smartphone Oppo Reno 4Z à prix cassé, mais aussi des smartphones OnePlus, des écouteurs TWS à 100 € et le drone haut de gamme DJI Mavic 2 Pro !

Le bon plan du jour concerne le smartphone Oppo Reno 4Z qui est équipé d'un écran LCD de 6,57 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 120 Hz. Ce smartphone embarque un SoC Dimensity 800 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage internet. Il n'est pas possible d'accroître cet espace de stockage.

A l'arrière du téléphone portable, on trouve un quadrule appareil photo avec un module principal de 48 mégapixels et trois autres modules de 8, 2 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Ce 4Z propose un deuxième capteur photo frontal de 2 mégapixels. Enfin, cet Oppo Reno est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh qui est compatible uniquement avec la recharge rapide 18 Watts.

Le smartphone Oppo Reno 4Z est à seulement 249 € au lieu de 379 € avec des écouteurs W31 offerts grâce à une ODR chez Boulanger.



