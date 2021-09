Port USB-C pour tous, chargeur universel : la Commission européenne prépare sa directive

La Commission européenne publiera cette semaine une proposition de directive imposant aux fabricants de smartphones et d'accessoires l'utilisation du port USB-C et d'un chargeur interopérable.

Cela fait plusieurs années que l'Europe veut imposer aux fabricants de smartphones un chargeur universel qui évitera de proposer systématiquement l'accessoire (et son câble) et permettra de réduire le volume des déchets électroniques difficilement recyclables.

Selon le journal Les Echos, la Commission européenne va diffuser cette semaine une proposition de directive obligeant les fabricants à proposer au moins un port USB-C sur leurs appareils et imposant un chargeur interopérable.

La mesure aurait un champ large puisqu'elle concernerait les smartphones mais aussi les tablettes, les casques audio, les caméras et les enceintes musicales. Depuis plus de dix ans, l'Europe essaie d'orienter le marché vers ces changements, d'abord par des propositions non contraignantes et maintenant avec des dispositions plus offensives.

Face à une situation qui évolue trop lentement à son goût, et devant l'obstination de certains acteurs, la Commission veut passer à la vitesse supérieure. Apple, qui s'est toujours opposée à cette orientation de Bruxelles et vient encore de lancer sa gamme iPhone 13 avec son connecteur spécifique Lightning, fait partie des récalcitrants particulièrement visés.

La proposition de directive doit encore être validée par le Parlement et le Conseil européens et pourra entrer dans un cadre plus large qui vise aussi à mieux organiser le recyclage de adaptateurs