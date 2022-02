Mise en avant du Redmi 6 Pro, du HONOR 7X et du UMIDIGI Z2 à prix réduits sur ebay

Commençons avec le smartphone Xiaomi Redmi 6 Pro qui est doté d'un écran de 5,84" avec une définition FHD+ de 2280x1080 pixels. Il est animé par le Soc Snapdragon 625 avec 4 go de RAM et 64 Go de stockage. De plus, il est accompagné d'une batterie de 4000 mAh qui offre une autonomie assez confortable. En outre, le mobile est équipé d'un port micro SD qui permet d'accueillir jusqu'à 256 Go supplémentaires.

Du côté de la photo, le smartphone intègre un double capteur photo 12+5 MP avec objectif à f/2.2. Le smartphone tourne sous Android 8.1. Sur eBay, le smartphone Xiaomi Redmi 6 Pro est au prix de 149,99 € avec la livraison gratuite.



Passons au smartphone HONOR 7X qui propose un grand affichage 6 pouces Full HD+ avec une définition de 2160 x 1080 pixels. Il est propulsé par le SoC Kirin 659 octocore avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photo, le mobile profite d'un double capteur photo de 16 et 2 mégapixels, mais aussi d'un lecteur d'empreintes au dos. Pour finir, le smartphone est doté d'une batterie 3340 mAh et Android 7.0 Nougat est installé sur le téléphone.

Sur ebay, le smartphone HONOR 7X de Huawei est proposé au prix de 129,99 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce trio avec l'UMIDIGI Z2 qui propose aussi un écran de 6,2" avec une définition de 1080 x 2246 pixels pour un ratio de 19:9. Le mobile intègre le SoC Mediatek Helio P23 8 coeurs avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le terminal profite d'un double port SIM.

Le terminal est doté d'un double capteur photo principal avec 16 et 8 mégapixels au dos mais aussi d'un double capteur de 16 et 8 MP en façade associé à de l'intelligence artificielle et des capteurs pour de la reconnaissance faciale.

Toujours sur ebay, le smartphone UMIDIGI Z2 est au prix de 229,99 € avec la livraison gratuite.



