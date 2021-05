Un smartphone Redmi à 84 € seulement ! Mais aussi notre sélection du jour

Le bon plan du jour concerne un smartphone à moins de 85 € !! Le Redmi 9A propose un affichage LCD de 6,53 pouces au ratio 20:9 et en résolution HD+. Il intègre le nouveau Helio G25 de MediaTek, processeur octocore cadencé à 2 GHz qui offre des performances très honorables, épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage eMMC. À noter que l'espace de stockage est extensible par l'ajout d'une carte microSD.

L'arrière du Redmi 9A propose un capteur photo simple de 13 mégapixels avec son flash, entrée de gamme oblige. Le capteur photo frontal est de 5 mégapixels. Il dispose d'une très bonne batterie de 5000 mAh lui assurant une forte autonomie.

En ce moment, Amazon propose le smartphone Redmi 9A à seulement 84 € au lieu de 119 € !!





