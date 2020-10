Le smartphone Samsung Galaxy S10+ en promotion, mais aussi Dyson V10, iPhone SE, PC portable gamer ACER, etc

Aujourd'hui, vous pourrez profiter d'une sélection de smartphones en promotion dont le Samsung Galaxy S10+, mais aussi de PC portables, d'aspirateur-balai et bien d'autres !

Le bon plan du jour concerne le Samsung Galaxy S10+ qui propose un écran de 6,4 pouces qui permet une définition de 3040 x 1440 pixels. Il est équipé d'un SoC Exynos 9820 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau photographie, ce smartphone possède un triple capteur photo à l'arrière avec le capteur principal de 12 mégapixels, le capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels et le zoom optique x2. Le S10+ est doté d'une batterie de 4100 mAh.

Vous pourrez retrouver le Samsung Galaxy S10+ en promotion chez Cdiscount à 549 € au lieu de 859 € dans sa version 128 Go en noir.



Mais vous pourrez également retrouver d'autres promotions intéressantes sur internet aujourd'hui :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les vélos électriques Samebike 20LVXD30, MY-SM26 et SH26 à prix réduit, mais aussi l'iPhone 11 Pro à prix réduit, ainsi qu'un PC portable Huawei MateBook D 14 2020 et la Nintendo Switch Lite !