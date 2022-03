Sélection de bons plans avec le smartphone Samsung Galaxy S21 FE et biens d'autres avec Apple, Asus, Lenovo...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone Samsung Galaxy S21 FE qui profite d'une belle réduction sur Rakuten.

Ce dernier est pourvu d'un écran Dynamic AMOLED de 6,4" avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels et une fréquence d’affichage de 120 Hz. Ce smartphone embarque le SoC Snapdragon 888 accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

Du côté de la photo, le mobile intègre un triple capteur photo à l’arrière du téléphone avec deux modules principaux de 12 mégapixels et un module de 8 MP. Et pour faire des selfies, le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. Enfin, le smartphone est équipé d’une batterie de 4500 mAh, ce qui lui donne une autonomie de plus de 14 h.

Le smartphone Samsung Galaxy S21 FE 8+256 Go est au prix de 545 € directement sur le site de Rakuten et la version 6+128 Go à 510 € chez Rueducommerce.



