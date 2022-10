Sélection de smartphones à prix cassés, dont le smartphone Samsung Galaxy S21 5G

Il est loin le temps où il fallait trouver une cabine téléphonique lorsque l'on était à l'extérieur pour pouvoir contacter ses proches. Aujourd'hui, il tient dans votre poche et il peut prendre des photos, des vidéos, prendre des notes ou permet de rester en contact via les réseaux sociaux.

Nous avons fait une sélection des téléphones portables aux meilleurs prix, parmi cette sélection, voici le smartphone Samsung Galaxy S21 qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Le téléphone est équipé d'un écran Dynamic AMOLED de 6,2" avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels et une fréquence d’affichage de 120 Hz. Ce smartphone embarque le processeur Exynos 2100 accompagné de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage interne.

Du côté de la photo, le mobile intègre un triple capteur photo à l’arrière du téléphone avec deux modules de 12 mégapixels et un module principal de 64 MP. Pour faire des selfies, le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Enfin, le smartphone est équipé d’une batterie de 4000 mAh, ce qui lui donne une autonomie de plus de 14 h.

Le smartphone Samsung Galaxy S21 5G 8+1286 Go est au prix de 628 € au lieu de 859 € avec la livraison gratuite depuis Amazon.



