Le smartphone TCL 10 Pro 6+128 Go à moins de 200 € avec notre sélection du jour (clavier, TV, souris)

Aujourd'hui,axons nous sur le smartphone TCL 10 Pro 6+128 Go qui est actuellement en solde sur Cdiscount.

Il est doté d'un écran incurvé de 6,47" avec une définition de 1080 x 2340 px. De plus, il intègre le SoC Snapdragon 675 avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Il profite du système d'exploitation TCL UI qui fait office de système d'exploitation basé sous Android 10.

Au niveau de la photo, il est équipé de 4 capteurs arrières de 64, 16, 5 et 2 MP et d'un capteur pour les selfies de 24 MP. Le mobile est doté d'une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide. Pour finir, il est compatible Bluetooth 5.0 et WiFi.

Sur Cdiscount, le smartphone TCL 10 Pro est à 199 € au lieu de 439 € avec la livraison gratuite.





