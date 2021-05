IDC : gros rebond des ventes de smartphones attendu cette année

Les ventes de smartphones vont connaître une belle croissance cette année, avec un rythme que l'on n'avait plus vu depuis 2015 et après une année 2020 difficile.

La crise sanitaire mondiale et les phases de confinement ont rendu l'année 2020 assez chaotique pour les fabricants de smartphones avec une capacité moindre à mettre en avant leurs produits et des ventes basculées sur les réseaux de distribution en ligne, faute de pouvoir apprécier et manipuler les appareils mobiles en boutique.

Avec la sortie progressive de la pandémie (ou du moins des signaux encourageants et une meilleure connaissance du virus), les affaires reprennent et l'appétit pour les smartphones se manifeste de nouveau, porté également par l'arrivée de modèles 5G à tous les prix.

Le cabinet d'études IDC anticipe ainsi un volume de smartphones écoulés de l'ordre de 1,38 milliard d'unités en 2021, avec une progression de 7,7% qui n'avait plus été observée depuis 2015 du fait du tassement des marchés conduisant à des croissances entre 0 et 3% ces dernières années.

Le chiffre est positif mais ne doit pas cacher le creux marqué par l'année 2020. Malgré tout, les analystes prévoient une croissance de 4,5% pour 2022, dans la continuité de l'équipement ou du renouvellement en smartphones 5G, avant un ralentissement progressif qui se prolongera jusqu'en 2025.

La pénurie des semi-conducteurs touche aussi le marché des smartphones mais moins que d'autres secteurs comme l'automobile ou les PC, laissant un peu de marge de manoeuvre.

IDC note que la concurrence des smartphones avec d'autres équipements électroniques (PC, tablette, téléviseur, enceinte connectée...) n'empêche pas leur croissance, le produit restant attractif aux yeux des consommateurs.

Le volume des livraisons de smartphones 5G va plus que doubler en 2021 (+130% de croissance) et toutes les zones géographiques hors Chine vont connaître des progressions à trois chiffres cette année.

L'Empire du milieu reste maître du segment 5G en captant près de 50% des livraisons, loin devant les Etats-Unis (16%). Après une montée des prix en 2020, les tarifs moyens des smartphones Android 5G commencent à baisser, avec une valeur de 456 dollars (-12%) qui passera à moins de 400 dollars en 2022.