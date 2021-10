Le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE et le drone S60 Quadcopter en ultra promo mais aussi ...

Sur le site d'AliExpress, tous les jours, plusieurs produits bénéficient d'une belle réduction. Aujourd'hui nous avons droit au smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE en promotion.

Ce dernier dispose d'un écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Le téléphone est propulsé par un SoC Snapdragon 778G avec 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne accompagné du chipset graphique GPU Qualcomm Adreno 642L.

Sur l'arrière, le smartphone est équipé d'un triple capteur photo avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres modules de 8 et 5 MP. Sur la face avant, on remarque aussi un capteur de 16 mégapixels. Le smartphone supporte les connexions 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Et enfin, il est alimenté par une batterie de 4250 mAh compatible avec la charge rapide 33 Watts, qui offre une autonomie de 21 h en communication.

Sur le site AliExpress, le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE 6+128 Go est au prix réduit de 329 € au lieu de 370 € avec le code SDFRG040 avec une livraison gratuite depuis la France.



Mais ce smartphone n'est pas le seul à profiter d'une belle réduction, passons au drone S60 Quadcopter. Ce dernier est équipé d'une double caméra 4K avec une située sous le drone et une qui est mobile sur 45°. Vous pouvez l'associer à votre smartphone pour suivre en temps réel votre vol avec une transmission en HD.

Le drone est équipé d'une batterie amovible 2000 mA qui permet un vol de 20 minutes avec un temps de recharge de 120 minutes. Il est fourni avec une télécommande 2,4 g. Le S60 Quadcopter mesure 14 x 14 cm plié et 27 cm x 26 cm déplié et il est fourni avec sa malette de transport.

Vous trouverez le drone S60 Quadcopter à partir de 6 € (sans caméra) avec le code SDFRG041 avec la livraison gratuite (de différents pays dont la France selon les configurations). Le prix fluctura en fonction de la version (avec ou sans caméra, sans ou avec 1 ou plusieurs batteries..) mais le code sera fonctionnel dans tous les cas.



