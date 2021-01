Le smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G, le casque Sony WH-1000XM4 et l'aspirateur Roborock S6 à prix réduit

Commençons ce bon plan avec le smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G qui dispose d'un écran AMOLED de 6,57 pouces, sans bord, et avec juste une encoche pour maximiser la surface occupée par l'écran et un de taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour le processeur, le Snapdragon 765G fait parfaitement son travail, et est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage interne.

Côté photo, on retrouve quatre capteurs 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels qui apportent une grande polyvalence pour vos photos. Il est également possible de faire des vidéos en 4K avec 30 images par seconde. Enfin, au niveau de l’autonomie, le Mi 10 Lite dispose d'une batterie de 4160 mAh.

En ce moment, Red by SFR propose le smartphone Xiaomi Mi 10 Lite à 269 € au lieu de 399 € !



Poursuivons avec le casque WH-1000XM4 de Sony qui propose une réduction dynamique du bruit environnant, avec deux microphones placés sur chaque écouteur pour enregistrer le bruit ambiant et le traiter via une puce de réduction de bruit HD QN1. Mais ce n'est pas tout, l'intelligence artificielle est également au service de la qualité sonore avec la reconnaissance des instruments et des genres musicaux, ce qui permet de restituer une partie du spectre perdu par la compression.

Le casque WH-1000XM4 offre une très belle autonomie de 30 heures (ou 38 heures sans réduction de bruit), avec une charge rapide assurant 5 heures de fonctionnement en 10 minutes de charge. Ce casque Sony est compatible à la technologie Bluetooth, mais aussi au NFC, qui lui permet de se connecter à deux appareils et de passer rapidement de l'un à l'autre. Enfin, on retrouvera enfin les Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa pour la reconnaissance de commandes vocales.

Le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 est actuellement à 286 € au lieu de 399 € chez Rakuten !



Enfin, le robot aspirateur Roborock S6 qui trouvera toujours une force d'aspiration de 2000 pa et une brosse détachable pour un nettoyage facilité. Il se repère grâce à des algorithmes pour assurer un nettoyage optimal avec la présence de plusieurs capteurs dont un LIDAR associé à la technologie SLAM (Simultaneous Localization and Mapping Algorithm), mais aussi des capteurs de proximité pour éviter de chuter par exemple dans les escaliers. Il possède un réservoir d'eau permettant de passer la serpillière grâce à deux modules fournis, et revient automatiquement à sa base en cas de manque d'énergie pour reprendre ensuite le nettoyage.

Le Roborock S6 peut toujours se piloter depuis une application sur smartphone très complète, que ce soit pour le choix des pièces ou le mode de nettoyage. Vous y trouverez la programmation hebdomadaire du nettoyage, le contrôle et le lancement à distance du robot, l'autonomie restante, le nettoyage ciblé ou sur une zone en particulier (très pratique), le niveau d'usure des pièces (filtre, brosses, capteurs,...), le réglage de la puissance d'aspiration. La batterie de 5200 mAh embarquée assure jusqu'à 1h30 d'autonomie ou l'équivalent de 250 m2 et le fonctionnement du robot aspirateur est désormais 50% plus silencieux.

L'aspirateur robot Roborock S6 est actuellement proposé à 399 € au lieu de 469 € chez Rue du Commerce !



