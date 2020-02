Bon plan : le Xiaomi Mi 9T 64/128 Go à 243/252 € seulement (-28%) ! Mais aussi Redmi Note 8 Pro à -25%,...

Le Xiaomi Mi 9T est proposé en forte promotion dans ses versions 64 Go et 128 Go avec jusqu'à 19 % de réduction !

Pour rappel, le Xiaomi Mi 9T est équipé d'un écran de 6,39 pouces avec une définition de 2340 px x 1080 px. Il dispose du processeur CPU Snapdragon 730 Octacore et bénéficie de 6 Go de RAM. Son triple capteur photo avec intelligence artificielle vous permettra de prendre des photos de haute qualité.

Gearbest propose aujourd'hui le Xiaomi Mi 9T en promotion au prix de 243 € la version 64 Go au lieu de 299,90 € en deux coloris et la version 128 Go à seulement 252 € au lieu de 349,9 € également en deux coloris (voir les codes de réduction ci-dessous). Il s'agit bien entendu ici de la version globale (français ok) avec la livraison à moins de 1 €. Une excellente affaire !

A noter d'autres promotions très intéressantes, concernant notamment le Xiaomi Mi A3 à partir de 161 €!

A noter que Rakuten propose le Xiaomi Mi Note 10 à seulement 395 € (-28%) en coloris noir, blanc et vert (avec en prime de 59 € à 79 € remboursés en supers points).

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.