Xiaomi AX3600 : le routeur avec 56 % de rabais et notre sélection de bons plans AliExpress

Aujourd’hui, le routeur Xiaomi AX3600 profite d’un très beau rabais sur le site AliExpress avec la livraison gratuite depuis la France

Le routeur est propulsé par un SoC quadcore IPQ8071A composé de 4 cœurs A53 à 1 GHz accompagné de 512 Mo de mémoire. Il offre une connexion rapide et optimale à internet avec un débit allant jusqu’à 3 Gbps grâce à la technologie Wi-Fi 6 (2.4GHz en 2×2 antennes jusqu’à 574 Mbps et 5GHz en 4×4 antennes jusqu’à 2402 Mbps).

On observe sur le Xiaomi AX3600 un port WAN et trois ports LAN tous en Gigabit. De plus, le routeur est le premier à présenter 7 antennes dont 6 servant au Wi-Fi et une à l’IoT qui découvre rapidement un appareil Xiaomi qui entre dans son environnement. Vous avez la possibilité de connecter jusqu’à 248 appareils en même temps ! Pour finir, comme beaucoup d’appareils de la marque, le routeur est compatible avec l’application Mi Home sous iOS et Android.

Sur AliExpress, le routeur Xiaomi AX3600 est au prix réduit de 60 € au lieu de 110 € avec le code SDFRS010 et les frais d’expédition gratuite et envoyé depuis un entrepôt français.





