Les smartphones OnePlus 8T et iPhone 12 et un ChromeBook HP en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 8T 5G qui propose un affichage FHD+ Fluid AMOLED de 6,55 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz. Le OnePlus 8T embarque un SoC Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il bénéficie des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.

Sur ce smartphone on retrouve un quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un module monochrome de 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Enfin le 8T est alimenté par une batterie de 4500 mAh qui est compatible avec la charge rapide Warp Charge 65.

Vous pourrez profiter du smartphone OnePlus 8T à 459 € au lieu de 599 € chez Rakuten !



Mais aussi l'iPhone 12 qui profite d'un affichage OLED de 6,1 pouces qui permet une définition de 2532 pixels x 1170 pixels avec un DPI de 460 ppp. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce nouvel iPhone exploite un SoC A14 Bionic accompagné de 64 à 256 Go de stockage. Vous ne pourrez pas accroître l'espace de stockage interne.

Au niveau photographie, on pourra trouver un double capteur photo à l'arrière de 12 mégapixels pour chaque module. Le capteur photo frontal est également de 12 mégapixels. Pour finir, cet iPhone 12 possède une batterie Li-Ion compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 18 Watts.

En ce moment, Rakuten propose l'iPhone 12 à 810 € au lieu de 909 € !



Enfin, vous pourrez retrouver un chromebook HP qui possède une dalle IPS avec un écran brillant de 14", soit 35,6 cm qui permet une résolution de 1920 pixels x 1080 pixels. Ce pc portable exploite un SoC Intel Core i3 accompagné de 8 Go de RAM DDR4 et 64 Go de stockage interne en mémoire flash. Son système d'exploitation est Chrome OS ( Google).

Au niveau de la connectique, on retrouve deux ports USB 3.0, un port pour l'alimentation, une prise jack. La connectivité est dotée de la technologie Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 6 AX201. Enfin, ce chromebook est alimenté par une batterie Li-Ion qui permet jusqu'à 13 heures d'autonomie.

Vous pourrez retrouver le pack Chromebook HP + Étui + Google nest mini à 599 € au lieu de 749 € chez Boulanger !



