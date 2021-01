Thermomètres & hygromètres connectés Xiaomi : 12 € seulement les 4 !

Gearbest propose aujourd'hui d'acquérir 4 thermomètres hygromètres connectés de la marque Xiaomi à 12 € seulement avec la livraison gratuite.

Xiaomi Thermomètre Code promo: Vente flash Quantité: 200

Le thermomètre / hygromètres Xiaomi est un appareil connecté pour lequel vous pourrez, ou pas, décider d'activer la connexion Bluetooth afin de recevoir directement sur votre smartphone les données de température et d'hygrométrie via l'application dédiée de Xiaomi. Dans ce mode de fonctionnement, vous pourrez alors recevoir des alertes sur votre smartphone en cas de dépassement de certains seuils, fonctionnalité très intéressante quand elle est en plus couplée au "baby mode".

Cet appareil connecté mesure 43 mm x 43 mm x 12,5 mm et vous pourrez le fixer très facilement au mur grâce à l'autocollant présent au dos de ce dernier. Il est alimenté par une classique pile bouton CR2032.

Vous pourrez profiter aujourd'hui de 4 thermomètres hygromètres connectés Xiaomi à seulement 12 € chez Gearbest avec la livraison gratuite. Le thermomètre est également disponible seul ou par lot de 2 ou 3, mais la réduction de prix est plus importante pour le lot de 4.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

