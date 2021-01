Les smartphones Oppo Find X2 Lite et Xiaomi Mi 10 Lite en promotion, mais aussi l'iRobot Roomba i7

Commençons avec le smartphone Oppo Find X2 Lite qui propose un écran AMOLED de 6,4 pouces d’une définition 2400 x 1080 pixels avec une fréquence d’affichage de 60 Hz. L’appareil embarque un Soc Snapdragon 765G avec 8Go de RAM et 128 Go de stockage.

Côté photo, on trouvera un total de 5 capteurs, un à l’avant et 4 à l’arrière. Le capteur frontal est de 32 Mégapixels, tandis que les capteurs à l’arrière sont de 48 Mégapixels pour le principal avec un second de 8 Mégapixels et enfin deux autres de 2 Mégapixels. La batterie est une Li-Po de 4025 mAh compatible recharge rapide jusqu’à 30 watts.

Vous trouverez le Oppo Find X2 Lite en promotion chez Boulanger à 299 € au lieu de 449 €.





Poursuivons avec le robot aspirateur iRobot Roomba i7, une version légèrement plus silencieuse que ses prédécesseurs avec seulement 58 dB lorsqu’il est en action. Le robot est d’une hauteur de 9,3 cm de manière à passer sous la majorité des meubles. Il intègre bien évidemment un système de cartographie des plus efficaces qui lui permet d’éviter les chocs sans pour autant oublier de zones à nettoyer.

Le système d’aspiration est l’un des plus performants, même pour les petites particules. Il évoluera sans problème sur les tapis à poil court, les poils longs restant les plus difficiles à nettoyer pour le robot. Enfin, comptez une autonomie totale de 60 minutes d’aspiration, de quoi couvrir assez facilement la totalité de la surface de votre habitation. Il est enfin compatible avec Google Assistant et Alexa pour plus de connectivité.

Vous trouverez le iRobot Roomba i7 au prix de 699 € chez Boulanger !





Enfin, le smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G qui dispose d'un écran AMOLED de 6,57 pouces, sans bord, et avec juste une encoche pour maximiser la surface occupée par l'écran et un de taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour le processeur, le Snapdragon 765G fait parfaitement son travail, et est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage interne.

Côté photo, on retrouve quatre capteurs 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels qui apportent une grande polyvalence pour vos photos. Il est également possible de faire des vidéos en 4K avec 30 images par seconde. Enfin, au niveau de l’autonomie, le Mi 10 Lite dispose d'une batterie de 4160 mAh.

Profitez du smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G en promotion à 249 € au lieu de 399 € grâce à une ODR chez Cdiscount !





