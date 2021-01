Les smartphones Oppo Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra et le robot aspirateur Roborock S5 Max en promo

Le bon plan du jour concerne le smartphone Oppo Find X2 Pro qui est doté d'un affichage AMOLED de 6,7 pouces avec rafraîchissement d'écran 120 Hz. Ce smartphone exploite un SoC Snapdragon 865 avec modem 5G Snapdragon X55 et compatibilité WiFi 6 associé et jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 512 Go de stockage UFS 3.0.

Le smartphone Oppo Find X2 Pro embarque un triple capteur photo avec pour la première fois un module Sony IMX689 de 48 mégapixels avec un grand capteur 1/1,43" pour récupérer un maximum de lumière. On trouve un deuxième capteur 48 mégapixels pour de l'ultra grand angle et un module périscopique de 13 mégapixels capable de zoom sans perte x10. Le capteur photo avant de 32 mégapixels prend place dans un trou dans l'affichage.

Enfin, le Oppo Find X2 Pro est alimenté par une batterie de 4260 mAh qui est compatible avec la recharge rapide 65W Super VOOC via le port USB-C.

Vous pourrez profiter du smartphone Oppo Find X2 Pro à 799 € au lieu de 1199 € chez Red by SFR !



Vous trouverez également le smartphone haut de gamme Samsung Galaxy S20 Ultra 5G qui propose un écran Super AMOLED de 6,9 pouces avec une définition de 3200 pixels x 1440 pixels. La fréquence d'affichage est de 120 Hz. Ce Samsung exploite un SoC Exynos 990 avec 12 à 16 Go de RAM et 128 Go ou 512 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Au niveau de la photographie, vous aurez la chance de trouver à l'arrière un triple capteur photo avec un module principal de 108 mégapixels et deux autres modules de 12 mégapixels et 48 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 40 mégapixels. Le S20 Ultra est alimenté par une batterie Li-Po de 5000 mAH ce qui lui donne une très bonne autonomie. De plus, il est compatible avec la recharge sans fil et la charge rapide 45 Watts.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra 5G est à 1099 € au lieu de 1359 € chez Amazon !



Enfin, l'aspirateur robot Roborock S5 Max qui est équipé d'une navigation exploitant quatorze types de capteurs et des technologies déjà approuvées sur d'autres modèles de la marque. Le télémètre laser à 300 tr/min permet de balayer l'environnement à 360° et pour proposer une carte précise dans l'optique d'un nettoyage optimal. Ces cartes sont sauvegardées et accessibles depuis l'application.

Ce robot aspirateur possède un bac à poussières de 460 ml et un réservoir d'eau de 280 ml permettant le lavage des sols avec une serpillière intégrée. Il profite également d'un ventilateur fonctionnant à 1500 tr/min pour un pouvoir d'aspiration de 2000 Pa. Le Roborock S5 Max est compatible avec les commandes vocales Alexa d'Amazon et Google Home. Enfin, il est alimenté par une batterie de 5200 mAh pour jusqu'à 3 heures de nettoyage et avec recharge intelligente en fonction du nettoyage à opérer. Une fois arrivé à moins de 20% de batterie, le robot retourne à sa base automatiquement, mais, contrairement au précédent modèle, il n'y restera que le temps nécessaire pour terminer le nettoyage en cours.

Vous pourrez trouver le robot aspirateur Roborock S5 Max à 349 € chez Rakuten, au lieu de 499 € !



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant l'iPhone 11 Pro, le casque Sony WH-1000XM4 la Microsoft Surface Pro 7 en promotion, mais aussi la montre connectée Samsung Galaxy Watch 3 en promotion !