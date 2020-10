Les smartphones Redmi 9 et Note 9 Pro sont en forte promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi 9 qui est équipé d'un écran avec une dalle LCD IPS de 6,53 pouces et une encoche en forme de goutte d'eau abritant le capteur photo avant de 8 mégapixels. Ce Redmi 9 exploite un SoC Helio G80 octocore 2 GHz de MediaTek avec 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go d'espace de stockage interne qui est extensible à l'aide carte microSD.

Pour les amateurs de photographie, on retrouve à l'arrière de ce téléphone un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 13 mégapixels, un module ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro 5 mégapixels et un module 2 mégapixels. Le Redmi 9 est alimenté par une batterie de 5020 mAh assurant une excellente autonomie.

Vous trouverez le Redmi 9 de Xiaomi en promotion chez Gearbest au prix réduit de 105 € pour la version 3+32 Go avec le code TC0KFWOD77, il s'agit de la version globale (français ok) avec support du NFC.

A noter également une promotion sur le Redmi Note 9 Pro qui propose de son côté un écran de 6,67 pouces FHD+ avec une résolution de 2400 pixels x 1080 pixels. Le Note 9 Pro exploite un SoC Snapdragon 720G (G pour Gaming) accompagné de 6 Go ou 8 Go de RAM avec 64 Go ou 128 Go d'espace de stockage interne.

Pour la photographie, ce Redmi est équipé d'un module principal arrière de 64 mégapixels accompagné de modules de 8 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels, ce qui permet de très bon selfies. Il est équipé d'une très bonne batterie de 5020 mAh.

Vous trouverez le Redmi Note 9 Pro au prix réduit de 209 € chez Gearbest grâce au coupon de réduction HA7TH3X6J3.



Mais ce ne sont pas les seuls smartphones en promotion chez Gearbest. Effectivement, vous pourrez retrouver :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

