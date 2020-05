Bon plan : les Samsung Galaxy S10 et S10 + en très forte promotion (549€), mais aussi l'iPhone SE 2020 (449€)

Parmi les nombreuses promotions disponibles aujourd'hui sur internet, les réductions sur certains smartphones ont retenu notre attention.

Commençons avec le Samsung Galaxy S10+ et son écran de 6,4 pouces qui permet une résolution de 3040 x 1440 pixels. Au niveau photographie, ce smartphone possède un triple capteur photo à l'arrière avec le capteur principal de 12 mégapixels, le capteur ultra grand angle de 16 mégapixels et le zoom optique x2. Il est équipé d'un SoC Exynos 9820 avec 8+128 Go. Le S10+ est doté d'une batterie de 4100 mAh.

Le smartphone Samsung Galaxy S10+ est affiché à 649 € au lieu de 859 € chez Cdiscount depuis ce jeudi 17h jusqu'au lundi 11 mai 9h.





Passons au Samsung Galaxy S10 qui est doté d'un écran 6,1 pouces avec une résolution de 3040 x 1440 pixels. La caméra frontale est de 10 mégapixels et à l'arrière, vous pourrez trouver un triple capteur photo avec un module 12 + 12 mégapixels avec zoom optique X2 et un module 16 mégapixels ultra grand angle. Ce smartphone dispose d'un SoC Exynos 9820 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Enfin, il est alimenté par une batterie de 3400 mAh.

Vous retrouverez le Samsung Galaxy S10 à 549 € au lieu de 759 € chez Cdiscount depuis ce jeudi 17h jusqu'au lundi 11 mai 9h.



Enfin, l'iPhone SE 2020 est doté d'un écran LCD de 4,7 pouces qui offre une résolution d'affichage de 1334 x 750 pixels avec une fréquence de 60 images par seconde. Il dispose d'un SoC A13 Bionic avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, il existe d'autres versions avec 128 et 256 Go. Il est alimenté par une batterie Li-ion de 1821 mAh et bénéficie de la charge rapide et sans fil. Son système d'exploitation est l'iOS 13. Enfin, au niveau photographie, il intègre une caméra frontale de 7 mégapixels et d'un seul capteur photo à l'arrière de 12 mégapixels.

Ce nouvel iPhone SE (2nd génération) est disponible sur Rakuten à 464 € ou mieux encore chez Bouygues (avec ou sans forfait) à 449 € !



