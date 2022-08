Snap (Snapchat) jette déjà l'éponge pour son drone Pixy

| Source : The Wall Street Journal

Au mois d'avril dernier, Snap Inc. a dévoilé un drone au format de poche dénommé Pixy. Faisant office de caméra volante autonome, Pixy est une sorte de compagnon pour la messagerie et réseau social Snapchat.

L'appareil peut décoller - et atterrir - depuis la paume de la main et filmer des séquences pour lesquelles il y a une synchronisation avec l'application Snapchat dans l'optique d'un partage. Orienté selfie, le Pixy capture des photos de 12 mégapixels et enregistre des vidéos dans une définition 2,7K à 30 images par seconde.

L'aventure pour le Pixy semble toutefois tourner court. Selon le Wall Street Journal, Snap met fin au développement de ce type de drone et ne prévoit ainsi pas une nouvelle itération, comme ce devait être initialement le cas.

Des initiatives dans le matériel qui tombent à l'eau

" La décision d'arrêter le développement du projet s'inscrit dans le cadre d'une redéfinition plus large des priorités des ressources de l'entreprise ", aurait déclaré Evan Spiegel, le fondateur et patron de Snap, lors d'une session de questions-réponses avec les employés.

À l'autonomie de vol très réduite et bruyant, Pixy n'a sans doute pas rencontré le succès attendu. Il est commercialisé à partir de 250 €, mais seulement disponible aux États-Unis et en France, et jusqu'à épuisement des stocks. Un lancement qui faisait largement penser à une expérimentation.

Également à l'origine des lunettes de soleil connectées Spectacles permettant notamment la capture de Snaps avec effet 3D, Snap éprouve des difficultés à séduire avec ses initiatives dans le domaine matériel. Par contre, l'abonnement Snapchat+ à 4,49 € par mois a déjà séduit plus d'un million d'utilisateurs de Snapchat en l'espace de six semaines.

Les derniers résultats financiers du groupe avaient déçu. Ils sont affectés par des problèmes avec les revenus publicitaires en lien avec l'App Tracking Transparency d'Apple.