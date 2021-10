Snapdragon 898 et Dimensity 2000 auraient une configuration CPU ARMv9 similaire

La bataille promet d'être serrée l'an prochain entre Qualcomm et MediaTek : leur SoC premium reposerait sur la même configuration CPU en ARMv9.

Le spécialiste des puces mobiles Qualcomm a jeté son dévolu sur le segment premium des SoC mobiles en prenant place dans la très grande majorité des smartphones haut de gamme à très haut de gamme du marché.

Son concurrent MediaTek, qui a connu une belle progression de ses volumes depuis la défection de HiSilicon (affilié à Huawei), se sent désormais suffisamment solide pour venir titiller le groupe américain avec un futur SoC Dimensity 2000.

Et cette fois, les différences seront plus mesurées : selon le leaker Digital Chat Station, les SoC Snapdragon 898 (ou 895) de Qualcomm et Dimensity 2000 de MediaTek disposeront d'une base CPU similaire.

Utilisant les nouveaux coeurs ARMv9 gravés en 4 nm, on devrait retrouver dans les deux cas une configuration octocore en tri-cluster avec un coeurs ARM Cortex-X2, trois coeurs ARM Cortex-A710 et quatre coeurs ARM Cortex-510.

Les deux plates-formes profiteront donc pour la partie CPU des dernières avancées en matière d'architecture ARM avec le nouveau jeu d'instructions et la gravure affinée qui devraient continuer de faire grimper les performances.

Le CPU ne fait pas tout

Mais un SoC mobile est composé de bien d'autres éléments, à commencer par le GPU. Qualcomm pourra compter sur ses solutions Adreno (une 7ème génération est même attendue sur le Snapdragon 898) tandis que MediaTek fait plutôt appel aux solutions graphique ARM Mali.

Les DSP et ISP offriront également des différences de performances (Qualcomm les a individualisés en Hexagon et Spectra) tandis que l'expression des performances en intelligence artificielle se jouent via l'ensemble de la plate-forme sur Snapdragon quand MediaTek fait appel à un NPU dédié.

Il reste donc de quoi faire pour différencier les deux SoC mais il n'en reste pas moins que MediaTek se rapproche insensiblement des positions de Qualcomm pendant que ce dernier continue de faire barrage sur le milieu et l'entrée de gamme avec des évolutions "Plus" de ses plates-formes Snapdragon.